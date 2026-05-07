Ministro del Trabajo se pronuncia sobre los contratos colectivos: algunos son insostenibles para el Estado

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El ministro para el Proceso Social de Trabajo, Alexis Castillo, explicó la estrategia del Ejecutivo nacional para el manejo de las remuneraciones en el país.

El funcionario defendió el uso del "ingreso integral" y advirtió sobre la inviabilidad financiera de aplicar ciertos beneficios contemplados en normativas laborales antiguas bajo el contexto económico actual.

Durante su intervención en el programa Kicosis, transmitido por Globovisión, Castillo señaló que el Gobierno se encuentra revisando todas las normativas laborales para adaptarlas a la realidad.

Según el ministro, el marco legal debe ser flexible ante los cambios del país.

"Las leyes laborales no son inamovibles. Ninguna norma jurídica lo es; todas evolucionan y cambian para bien", afirmó.

El desafío de los contratos colectivos

El ministro hizo énfasis en que la aplicación de un concepto "amplio de salario", que incluya todas las incidencias y bonificaciones históricas, en ciertos contratos colectivos del sector público, genera un peso financiero que el Estado no puede asumir actualmente.

Explicó que estas cláusulas pueden multiplicar las incidencias hasta por ocho veces.

“Es insostenible para las finanzas del Estado en este momento”, sentenció Castillo al referirse a la estructura de algunos contratos vigentes.

En este sentido, defendió que el ingreso integral constituye salario, pero con una estructura diseñada para proteger la estabilidad económica y evitar un gasto público descontrolado.

Ajustes "responsables" contra la inflación

La autoridad laboral subrayó que la prioridad del Gobierno Nacional es evitar "aumentos falsos inflacionarios" que puedan provocar una implosión de la economía o el regreso a periodos de escasez.

"Estamos otorgando los aumentos que podemos hacer responsablemente para que no se conviertan en sal y agua", concluyó el ministro, reiterando que la gestión fiscal prudente es la clave para evitar que los incrementos sean devorados por la inflación.