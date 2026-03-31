Nuevo esquema de remuneración en Venezuela: Diputado revela detalles del próximo aumento salarial

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El diputado de la Asamblea Nacional, Reinaldo Sifuentes informó que aunque el Ejecutivo Nacional no ha emitido el decreto oficial el parlamentario asomó detalles de lo que podría ser el nuevo esquema de remuneración para los trabajadores.

Según lo expuesto por Sifuentes, la meta es unificar el ingreso para que el trabajador perciba un total aproximado de, $230 mensuales, que combine el salario base y bonificaciones.

Yo entiendo aunque estos 230 dólares no serían suficientes, debemos ir paulatinamente, mientras vaya recuperándose la economía nacional, ir recuperando el salario de los trabajadores.. Seria bueno un salario de 500 dólares más o menos lo que puede estar la canasta básica , deestacó. "Debemos ser responsables; el aumento debe ser progresivo mientras la economía se recupera para evitar un impacto inflacionario que diluya el ingreso".

Este monto buscaría recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación y el alza del dólar oficial,

El salario mínimo estaría anclado al dólar, lo que significa que el monto en bolívares se ajustaría periódicamente según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

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