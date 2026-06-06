Nuevos vuelos a Caracas: Avianca planea conectar a Venezuela con otra importante ciudad

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La aerolínea Avianca formalizó ante la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) una solicitud para operar una nueva ruta directa hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para expandir sus servicios con Venezuela.

Según reveló Aviación Al Día, la empresa aérea consignó los requisitos y la documentación técnica correspondiente con el objetivo de enlazar al Departamento de Antioquia con la capital venezolana.

Esta propuesta busca abrir una ventana directa para los pasajeros que se desplazan entre ambas naciones sin necesidad de realizar escalas obligatorias.

Avianca planea conectar a Venezuela con otra importante ciudad

Los detalles operativos presentados para la ruta Medellín-Caracas contemplan las siguientes especificaciones:

Siete vuelos semanales, lo que garantiza la oferta de un vuelo diario.

El servicio se cubrirá con aeronaves de la familia Airbus, específicamente bajo los modelos Airbus A319 y Airbus A320.

De recibir el visto bueno por parte de las autoridades aeronáuticas, esta nueva ruta se integrará a las conexiones que Avianca ya mantiene operativas o programadas hacia territorio venezolano. Cabe destacar que la aerolínea ya vuela de forma regular en el trayecto Bogotá-Caracas y tiene fijado el inicio de la ruta Bogotá-Maracaibo para el próximo 28 de agosto.

Con la incorporación del tramo desde Medellín, la compañía aérea entrará a competir directamente en este mercado con las aerolíneas Avior Airlines y Wingo, las cuales ya cubren traslados en la zona.

Esta ampliación de la oferta comercial proyecta una dinamización en los precios de los boletos y una mayor disponibilidad de asientos para la temporada.

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