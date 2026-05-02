Ofertas en celulares por el Día de las Madres: aceptan Cashea

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La aplicación para compras a crédito Cashea tiene una gama de descuentos para celulares en víspera de lo que será el Día de las Madres, el próximo domingo 9 de mayo.

A través de aplicación, la compañía destacó que con su aliado Zona Tech tienen celulares Infinix Smart 10 Silver, con 4GB de RAM y 128 GB a $160, con una inicial de $64 tres cuotas de $32. También entre su gama de teléfonos se puede aplicar el modo Más Cuotas del Infinix Hot 60I de 8GB de RAM y 256 GB en $260, pero fon una inicial de $104, se pueden pagar seis cuotas de $26.7

Asimismo, el Infinix Hot 60 Pro + de 8 GB de RAM y 256 GB está en $355 dólares, con una inicial de $142 para seis cuotas de $35.50.

¿Qué ofertas destacan en SoyTechno?

El Samsung Galaxy A06 de 4GB de RAM y 64 GB se encuentra con un descuento de $114, con una inicial de apenas $45.60 y tres cuotas de $22.80. También, para quienes buscan una mayor calidad, el Samsung Galaxi A56, con 12 GB de RAM y 256 GB, tiene un precio de $616, con una inicial disponible de $246.40 Y 12 cuotas de $30.80.

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