Onda tropical 34 ingresará al territorio nacional en las próximas horas: este el pronóstico del Inameh

La onda tropical número 34 ingresará al territorio nacional en las próximas horas por la Guayana Esequiba.

Así lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) este martes, en su cuenta de Telegram, precisando las condiciones del tiempo para las siguientes seis horas.

“Se prevé el desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica ocasional en zonas de Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Aragua, partes de Miranda, oeste de Barinas y Apure, Andes y Zulia”, indicó.

Agregó que para el resto del territorio nacional se mantendrá con nubosidad parcial y áreas despejadas.

Próxima onda tropical

Inameh informó que la vaguada 35 llegará al país entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.