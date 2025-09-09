"Las joyas" del mercado laboral: el ranking de las empresas en Venezuela donde todos quieren trabajar

Suscríbete a nuestros canales

Este 9 de septiembre, la organización Great Place To Work reveló su ranking anual de los mejores lugares para trabajar en Venezuela.

El estudio se basó en la opinión de 9.764 colaboradores de 41 empresas, evaluadas mediante la encuesta Trust Index, aplicada de forma confidencial.

Veinte organizaciones obtuvieron la certificación Certified, distribuidas en dos categorías según el tamaño de su plantilla: hasta 150 colaboradores y más de 150 empleados.

Mejores lugares para trabajar en Venezuela: claves del ranking 2025

Según el estudio, estas empresas fueron reconocidas por fomentar ambientes laborales basados en la confianza, el respeto y el orgullo por pertenecer a la organización.

Great Place To Work destacó que el 85 % de la evaluación se centró en la percepción directa de los empleados sobre su experiencia laboral, liderazgo, inclusión y propósito.

A continuación, el listado oficial de las empresas certificadas:

Empresas con hasta 150 colaboradores

Chévere Salud C.A. Grupo Parawa SC Johnson & Son de Venezuela Zetta Ávila Tek Grupo Intelligensa Grupo Conexus Grupo Venemergencia Grupo Zoom Grupo Leti

Empresas con más de 150 colaboradores

DHL Express Grupo Landa Zoom International Services C.A. Laboratorio Cofasa S.A. Bancaribe Nestlé Venezuela Cervecería Polar Farmatodo PepsiCo Alimentos Fundación Bengoa

Proyección regional y estándares internacionales

Once de estas empresas también fueron reconocidas en el ranking regional de América Latina, presentado en Buenos Aires. Este listado evaluó la experiencia de 4,3 millones de trabajadores en 20 países.

Great Place To Work reafirma que la cultura laboral no depende del tamaño de la empresa, sino de su compromiso con las personas. En Venezuela, estas organizaciones marcan el camino hacia entornos laborales más humanos y sostenibles.

