Benjamín Rausseo se retira de la política: "Le debo una disculpa al pueblo venezolano"

Luego de su errático paso por la política venezolana, el empresario y comediante Benjamín Rausseo, mejor conocido como "Er Conde del Guácharo", reiteró que se retira de la política, experiencia que lo llevó a ser candidato presidencial en las pasadas elecciones presidenciales, y a gobernador de Anzoátegui en los comicios del 25 de mayo.

Durante una reciente entrevista en el programa Sábado en la Noche, transmitido por Globovisión, el también abogado de profesión, dijo que le debe una disculpas a su público.

"Yo le debo tanto a mi público, le debo unas disculpas a todo el pueblo venezolano porque me alejé un poco de las tablas por proponer algo bueno para el país (...) pero bueno, no vamos hablar de eso, ahora estoy dispuesto a trabajar. Gracias a todos por esperarme", expresó Rausseo.

El pasado mes de mayo, el humorista reconoció sentirse "bataqueado" tras su paso infructuoso por la política.

"Con todo lo que ha pasado en estos tres años que he dedicado a la lucha politica me siento en este momento bataquiado, bataquiado, bataquiado", aseguró.

El empresario señaló que "por eso he decidido comenzar de cero", sin embargo, destacó que "arrancar de cero, cero no es", aunque reiteró que "esta ha sido una de las experiencias más duras que yo he vivido no les voy a negar".

"Si me deprimí, sí me sentí mal, sí me hicieron mucho daño los ataques", puntualizó Rausseo.

