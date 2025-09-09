¿Cuántas toneladas de drogas se han incautado en Venezuela en lo que va de año? Sepa las zonas estratégicas

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó cuántas toneladas de droga se han incautado en Venezuela en lo que va de año.

En tal sentido, resaltó que la cifra refleja el compromiso del Estado venezolano en la lucha frontal contra el narcotráfico.

¿Cuántas toneladas de droga se han incautado en Venezuela en lo que va de año?

En ese contexto, precisó que durante el presente año se han decomisado 56 toneladas de droga en el territorio nacional.

El despliegue de los órganos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido clave para alcanzar estos resultados, refiere una NDP.

Además, señaló que las operaciones se han ejecutado en puntos estratégicos del país, con énfasis en zonas fronterizas, puertos y rutas de tránsito, donde se ha logrado desarticular redes delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Por otra parte, y en el marco de la lucha contra el narcotráfico y de las operaciones de defensa y seguridad integral, en perfecta fusión popular, militar y policial, agentes de Policía Nacional Bolivariana (PNB) ejecutaron una acción estratégica que culminó con la destrucción de una pista de aterrizaje clandestina presuntamente utilizada para el tráfico de sustancias ilícitas en el estado Falcón.

La infraestructura fue localizada en una zona remota del sector Cayude del municipio Carirubana, durante labores de patrullaje preventivo.

La pista, con condiciones aptas para el aterrizaje de aeronaves ligeras, funcionaba como un punto logístico clave para redes delictivas dedicadas al narcotráfico.

