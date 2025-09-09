¿Una trampa de EEUU? Padrino López denuncia acción para incriminar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 9 de septiembre, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció una nueva acción de Estados Unidos (EEUU) con que se pretende justificar una agresión militar contra Venezuela.

A través de un comunicado, informó sobre la difusión de la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en las cercanías de una dependencia federal venezolana.

Padrino López denuncia acción para incriminar a Venezuela

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa a la opinión pública de los Estados Unidos de Norteamérica, a la comunidad internacional y al pueblo venezolano, que a través de una perversa campaña en redes sociales promovida por sectores de la ultraderecha, se ha difundido información que indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela", comieza el escrito.

Además, expresó que las propias fuerzas militares de EEUU podrían infligir daños a esa aeronave para fabricar un incidente y escalar acciones contra el país.

"Sin duda alguna, esta fake news forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EEUU, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas; en este caso bajo la fatuo excusa de la 'lucha contra el narcotráfico', cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela, que a la vez arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias", agrega la misiva.

En tal sentido, expresó rechazo y exigió "el cese de estas acciones belicistas y de guerra cognitiva orquestadas por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y Mauricio Claver-Carone, que persiguen generar desestabilización y zozobra en la población".

