Onda tropical 34 transita por el territorio nacional: reportan lluvias en varios estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes que la onda tropical número 34 se encuentra transitando por el oriente del país.

“Está generando precipitaciones de intensidad variable en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Centrales, Centro Norte Costero, Yaracuy, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Zulia”, indicó en su cuenta de Telegram.

Asimismo, indicó que en las próximas dos horas se pronostican lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Cojedes y Portuguesa.

Agregó que estas condiciones atmosféricas también se registran en Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida.

¿Cuántas tormentas se pronostican para el territorio nacional?

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.