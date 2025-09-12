En imágenes: cuatro niños venezolanos se reencuentran con sus familias tras arribar al país en vuelo de repatriación

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el vuelo de repatriación número 67 con 300 venezolanos.

La información la dio a conocer la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, en sus redes sociales, precisando que los connacionales que llegaron están 230 hombres, 54 mujeres y 16 niños, entre estos últimos están cuatro pequeños que fueron separados de su familia en Estados Unidos.

Se trata de los menores Breithker Alejandro Mosquera Álvarez (11), José Daniel Urdaneta Cárdenas (9), Dominic Gabriel Carmona Álvarez (10) y Yoel Alejandro Zerpa Malave (5), quienes se encontraron con sus familias en la terminal aérea donde estaban acompañados de los funcionarios de seguridad e identificación.

“Hoy es un día de celebración de la vida y de la esperanza; quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro por haber hecho posible el regreso de 4 niños, de los 60 que faltan por regresar”; indicó.

Ante esto, agradeció a la primera dama de EEUU, Melania Trump, por escuchar la petición del Gobierno venezolano de devolver a los niños a sus familias.

“Hoy ha hecho posible que niños como Dominic y Breithker pudieran ser devueltos a su mamá y deportados junto con ella”; destacó Fabri, aunque aclaró que según la lista de pasajeros que le enviaron inicialmente en este vuelo debían regresar nueve niños de ese grupo que se mantienen en territorio estadounidense.

“Según la lista de pasajeros, eran nueve los niños que iban a regresar y solamente regresaron cuatro, y quiero pedirle a Melania Trump que nos devuelvan a todos los niños, que ella siga intercediendo para hacer posible este milagro. De verdad que cada niño que regresa para nosotros es una gran victoria”, enfatizó.

Atención de las autoridades

Es importante mencionar que el los connacionales fueron recibidos por los diversos organismos de seguridad ciudadana como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

De acuerdo con el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país.