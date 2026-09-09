Padrino López: Acuerdos energéticos impulsarán el desarrollo agrícola y la soberanía alimentaria

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El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, afirmó este martes que los recientes acuerdos energéticos alcanzados entre Venezuela y Estados Unidos dinamizarán el sector agropecuario del país.

El funcionario aseguró que el impacto económico de estas alianzas trascenderá el ámbito petrolero para fortalecer directamente la producción nacional de alimentos.

En una alocución dirigida al sector rural y la agroindustria, Padrino López enfatizó que los ingresos generados por la actividad hidrocarburífera deben reorientarse hacia la modernización del campo, catalogando el momento como un hito clave para superar viejos modelos de dependencia.

Áreas de atención y prioridades para el sector rural:

Servicios e infraestructura: Priorizar el suministro eléctrico continuo para los sistemas de riego y ejecutar obras de mantenimiento en la vialidad agrícola.

Financiamiento y tributos: Revisar las cargas impositivas del sector y promover mejores condiciones de acceso al crédito para pequeños y medianos productores.

Tecnificación del campo: Impulsar la agricultura de precisión, facilitar el acceso a agroinsumos, aumentar la mecanización y fortalecer los proyectos de investigación científica agrícola.

El titular de la cartera agraria concluyó que la meta institucional es convertir cada barril adicional de petróleo producido en un incremento sostenido de las hectáreas cultivables y un mayor rendimiento de las cosechas a nivel nacional.

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