Panamá abre registro de tres días para vuelos de retorno gratuito a Venezuela: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Panamá abrió este lunes 11 de mayo un período de registro de apenas tres días para que aquellos ciudadanos venezolanos en situación irregular que deseen retornar voluntariamente al país puedan acceder a un vuelo de repatriación completamente gratuito.

Según se pudo conocer, esta medida se ejecuta bajo el financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), como parte del memorando de entendimiento suscrito entre ambas naciones en julio de 2024.

Tres días para registrarse: Fechas y canales

Los venezolanos interesados en este beneficio tienen una ventana de tiempo muy limitada. El proceso de captación de datos inició este lunes 11 de mayo y cerrará el próximo miércoles 13 de mayo de 2026.

De acuerdo con voceros del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, los venezolanos deben ponerse en contacto directo con las oficinas de esta institución.

Para acceder al beneficio del boleto aéreo sin costo, el SNM indicó que los solicitantes deben consignar la siguiente documentación:

Pasaporte vigente o vencido, cédula de identidad venezolana o, en su defecto, un salvoconducto de viaje de su país de origen.

Documentación de identidad de todos los acompañantes o familiares directos que viajen con el titular.

En caso de no tener papeles: Las autoridades panameñas aclararon que quienes no cuenten con ningún documento de identidad no quedarán excluidos, pero deberán permanecer en un albergue migratorio temporal mientras el consulado gestiona sus salvoconductos y se tramita el boleto comercial correspondiente.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube