Esequibo ante la CIJ: Delcy Rodríguez sostiene derechos históricos de Venezuela

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La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo volvió a ser tema central en la Corte Internacional de Justicia, donde la delegación venezolana presentó sus alegatos finales.

La comparecencia en La Haya marcó el cierre de las audiencias orales, donde Venezuela reiteró su posición histórica y jurídica sobre el territorio en disputa, manteniendo su rechazo a la jurisdicción de la Corte para resolver el caso.

Argumentos históricos y base legal de Venezuela

Durante la audiencia, la delegación venezolana expuso los fundamentos que respaldan su reclamo sobre el Esequibo, apoyándose en documentos históricos y acuerdos internacionales.

El principal eje de su defensa sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966, considerado por Caracas como la base legal para una solución negociada.

La representación venezolana insistió en que el conflicto no puede resolverse mediante decisiones unilaterales y que debe mantenerse un proceso de diálogo entre las partes involucradas.

Delcy Rodríguez reafirmó que la participación de Venezuela en el proceso busca dejar clara su posición ante la comunidad internacional, insistiendo en la defensa de la soberanía nacional.

El equipo jurídico venezolano sostuvo además que la Corte no tendría competencia para decidir sobre el caso, manteniendo una línea de defensa constante durante todo el proceso.

La estrategia del país se centró en reforzar sus argumentos históricos y legales frente a los magistrados del tribunal internacional.

El Esequibo como territorio en disputa histórica

El Esequibo, una región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, es administrado actualmente por Guyana, aunque Venezuela lo reclama como parte de su territorio histórico.

La controversia se ha mantenido por más de un siglo y ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al descubrimiento de importantes recursos petroleros y minerales en la zona.

La presencia de la delegación venezolana en la CIJ fue presentada como un acto de defensa de la soberanía nacional. El Gobierno considera esta instancia como una oportunidad para exponer su versión ante la comunidad internacional.

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