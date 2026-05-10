Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para la defensa del Esequibo: Venezuela es la única dueña

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a los Países Bajos para liderar la delegación técnica y jurídica del país.

A través de su cuenta oficial de Telegram, la mandataria informó que su misión principal es representar a la nación ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa por la Guayana Esequiba.

Al aterrizar en el Aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, la funcionaria subrayó la importancia de este encuentro para la integridad territorial venezolana.

El respaldo al Acuerdo de Ginebra

En sus declaraciones iniciales, Rodríguez aseguró que su presencia en Europa tiene como fin proteger la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966. Según mencionó, este documento es el único instrumento válido para resolver la controversia de forma amistosa y justa.

La delegación participará en una audiencia clave programada para este lunes 11 de mayo.

Titularidad sobre el territorio Esequibo

La funcionaria fue enfática al declarar que "Venezuela es la única titular del Esequibo".

En nombre del pueblo venezolano, recalcó que existen pruebas suficientes que demuestran la pertenencia de estas tierras desde el nacimiento de la República.

Detalles de la llegada a Países Bajos

A su arribo al aeropuerto, la delegación recibió la bienvenida de Phyllis Dreischor, quien es oficial de proyectos y eventos de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Como parte de una gran agenda de trabajo, el equipo venezolano espera que la Corte escuche sus razones y reconozca la vigencia de los títulos que la nación posee sobre el territorio desde la época colonial.

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