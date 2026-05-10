Petrolera de Florida incursiona en el mercado venezolano: busca exportar 1 millón de barriles en mayo

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La compañía George E. Warren LLC, una firma de menor tamaño con sede principal en Florida, Estados Unidos, ha iniciado formalmente sus operaciones dentro del mercado energético de Venezuela.

La información fue dada a conocer por el medio estadounidense Bloomberg, que precisó que el flujo comercial del petróleo venezolano estuvo dominado recientemente por empresas de la talla de Vitol Group y Trafigura.

La participación de George E. Warren LLC representa una ruptura en el monopolio de gestión que las multinacionales Trafigura y Vitol Group ejercieron sobre el crudo local desde principios de este año, indicó el medio, que agregó que la compañía estadounidense ha logrado posicionarse en un área donde las grandes firmas logísticas tenían el control absoluto.

De acuerdo con documentos revisados por Bloomberg, esta operadora de Florida tiene previsto realizar el despacho de un millón de barriles de crudo venezolano durante mayo.

Efectos de la flexibilización en las restricciones comerciales

Este cargamento representa la primera adquisición de petróleo por parte de la empresa en territorio venezolano tras un paréntesis de siete años. Esta reactivación operativa ocurre en el contexto de la flexibilización de las medidas de sanción impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.

En la actualidad, George E. Warren LLC figura en el reducido listado de empresas con capacidad técnica y legal para ejecutar compras directas a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

A pesar de su estructura pequeña, la organización no es una desconocida en el entorno económico nacional. George E. Warren LLC mantenía una presencia histórica constante en el mercado de suministro de combustibles y derivados dentro de la nación caribeña antes del endurecimiento de las restricciones internacionales.

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