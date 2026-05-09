Venezuela retorna al circuito internacional de bancos centrales: ¿Qué impacto económico tendrá?

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El Banco Central de Venezuela (BCV) afianzó su retorno al circuito internacional de bancos centrales luego de formar parte de la comitiva de autoridades financieras que asiste a la primera edición del LatAm Economic Forum, evento que se lleva a cabo en España hasta este sábado en Roda de Bará, Tarragona.

La representación venezolana está a cargo del presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, en un foro que ha reunido a un total de 14 gobernadores y 6 subgobernadores de bancos centrales de América Latina y Europa, además de investigadores, académicos y supervisores financieros especializados en el área de política monetaria, informó BancayNegocios.

Desafíos económicos en el contexto global

El encuentro se desarrolla bajo la temática “Capital Flows, Exchange Rates, and Geopolitics”. El propósito central de las jornadas es el estudio de los desafíos económicos que afronta la región dentro de un entorno global marcado por la complejidad geopolítica.

La apertura del evento contó con la intervención de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). La funcionaria expuso una ponencia denominada “Stablecoins within a global context”, donde analizó el impacto y el papel de las criptomonedas estables en el escenario financiero internacional actual.

El foro organiza su actividad a través de cuatro paneles de discusión privados enfocados en temas determinantes para la estabilidad macroeconómica, donde se abordan de manera directa los aranceles y la geoeconomía, los tipos de cambio vinculados a la política monetaria, la administración de los flujos de capital y el efecto de las tarifas comerciales sobre las distintas economías del mundo.

¿Qué impacto tendrá esta reincorporación?

El regreso de venezuela a este circuito facilitará la publicación periódica de indicadores macroeconómicos como el PIB o inflación, algo que permitiría a los inversores internacionales mantener su confianza en el país.

Asimismo, la integración del BCV a estos organismos permitiría a Venezuela acceder a sus asignaciones de activos en el FMI, lo que significaría una inyección de liquidez en reservas internacionales.

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