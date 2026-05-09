Transporte público nacional: sistema SUVE promete cambios en forma de pago

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El Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE) podría incorporarse próximamente al transporte público urbano en Venezuela, según informaron autoridades del sector transporte.

La propuesta busca ampliar el uso de pagos digitales en autobuses y otras unidades colectivas del país.

Actualmente, este sistema ya funciona en servicios como el Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Metro de Valencia y el Ferrocarril de los Valles del Tuy, donde ha permitido agilizar el cobro del pasaje mediante tarjetas electrónicas.

Gobierno estudia expansión del sistema

El viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías, explicó que las autoridades evalúan extender la plataforma tecnológica hacia el transporte superficial. Según indicó, el objetivo es avanzar en la modernización de los métodos de pago dentro del sistema nacional.

«Estamos planteando y examinando la posibilidad de usarla en el transporte público también. La evolución es indetenible y la tecnología es algo que está impulsando esa evolución».

Cómo funciona actualmente el SUVE

El sistema utiliza tarjetas electrónicas recargables que permiten cancelar el pasaje de forma rápida y sin necesidad de efectivo. Esta modalidad ya es utilizada diariamente por miles de usuarios en sistemas de transporte ferroviario y subterráneo.

Las autoridades consideran que la incorporación de herramientas tecnológicas podría facilitar el funcionamiento del transporte público y mejorar la experiencia de los pasajeros. También destacan que el pago digital ayudaría a reducir problemas relacionados con el manejo de efectivo.

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