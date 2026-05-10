Comunicado: Derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago afecta zonas costeras de Venezuela

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Este sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las afectaciones generadas por el derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago.

A través de los canales oficiales, el canciller de la República, Yván Gil, difundió el documento en el que resalta también los impactos sobre áreas marinas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas.

Derrame de hidrocarburos

De acuerdo con el documento, este derrame proviene de la República de Trinidad y Tobago, y "ha generado una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro".

Asimismo, resalta que los "reportes técnicos preliminares confirman impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas".

Adicionalmente, destaca que tras diversas evaluaciones por parte de las autoridades venezolanas, se "evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región".

Medidas e instrucciones

En este sentido, indica el documento que el Gobierno "ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención del derrame".

De igual forma, Venezuela "exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados".

Foto: Cortesía

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