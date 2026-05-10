Inameh informa: nubosidad dispersa y tarde de lluvias en varias zonas del país este 10 de mayo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), presentó el reporte del tiempo para este domingo 10 de mayo de 2026.

De acuerdo con el boletín, durante las primeras horas del día predomina un cielo con nubes dispersas en casi todo el país. Sin embargo, los habitantes de los Andes, el sur del Zulia y la Guayana Esequiba deben estar atentos por la presencia de mantos nubosos que traen lluvias de intensidad variable.

Para el periodo de la tarde y la noche el pronóstico cambia hacia un aumento de la nubosidad en varias regiones. Los expertos esperan chubascos y precipitaciones en zonas específicas como Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el occidente venezolano.

En el resto del territorio nacional prevalecen condiciones de estabilidad con cielos poco nublados o despejados.

Pronóstico Inameh por regiones

Las zonas del centro y oriente del país mantienen temperaturas altas que alcanzan los 38° en ciudades como Barcelona y San Carlos. En los llanos centrales y occidentales el calor es intenso durante el día, con cielos que pasan de despejados a parcialmente nublados.

Por el contrario, la región de los Andes registra las temperaturas más bajas de la jornada, con mínimas de 15° en la ciudad de Mérida.

Situación en la Gran Caracas

El área que comprende el Distrito Capital, Miranda y La Guaira inicia el domingo con un sol radiante. Después del mediodía aumenta la cobertura de nubes, pero sin probabilidad de lluvias de importancia.

Los termómetros en la capital oscilan entre los 17 y los 32°, mientras que los vientos soplan con una velocidad aproximada de 33 kilómetros por hora.

Datos Inameh del día

El reporte astronómico indica que la salida del sol ocurre a las 6:06 de la mañana y su puesta se produce a las 6:40 de la tarde. La fase de la luna se encuentra a un día de distancia del cuarto menguante.

Estos factores completan el panorama meteorológico para este cierre de semana en todo el territorio nacional.

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