¿Qué pasó con los fondos de la ayuda humanitaria? Juan Guaidó cuenta lo que hizo con el dinero

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El político venezolano Juan Guaidó volvió a generar atención pública tras una entrevista en el podcast “Más allá de lo viral”, donde abordó su situación actual, su visión sobre la oposición y las críticas relacionadas con el manejo de recursos durante el período del Gobierno Interino.

En su intervención, insistió en la necesidad de unidad dentro de la oposición y de avanzar hacia una estrategia común que permita una transición política en el país. También subrayó que el liderazgo de la oposición debe mantenerse cohesionado para enfrentar los desafíos actuales.

Guaidó resaltó que la oposición debe superar las divisiones internas y trabajar en conjunto. En ese sentido, mencionó el papel de la dirigente María Corina Machado como figura clave dentro del proceso político actual. Según su visión, la falta de unidad ha sido uno de los principales obstáculos para el avance político en Venezuela.

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue su explicación sobre cómo se sustenta económicamente en la actualidad. El político aseguró que sus ingresos provienen de actividades profesionales, académicas y de consultoría.

¿Qué pasó con los fondos de la ayuda humanitaria?

También rechazó las versiones que lo vinculan con fondos de ayuda humanitaria o recursos del Gobierno Interino, señalando que se trata de especulaciones sin fundamento. Recordó además su trayectoria previa como diputado y presidente de la Asamblea Nacional.

En relación con las críticas sobre el uso de fondos durante su gestión, Juan Guaidó defendió que los recursos fueron administrados bajo supervisión internacional. Según sus declaraciones, los procesos contaron con auditorías y mecanismos de control externos.

Explicó que el presupuesto manejado fue destinado principalmente a la protección de activos del Estado venezolano en el extranjero, lo que, a su juicio, justificaba los gastos legales realizados.

Durante la entrevista también se abordó el tema de activos estratégicos como Citgo Petroleum Corporation y las reservas de oro venezolano en el exterior. Guaidó afirmó que las acciones legales emprendidas buscaron evitar la pérdida de estos bienes frente a disputas internacionales.

En este contexto, señaló que los recursos invertidos en asesorías jurídicas formaban parte de una estrategia para preservar activos nacionales y evitar su control por acreedores o por el gobierno nacional.

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