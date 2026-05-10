María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela: este detalle es decisivo

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En una reciente entrevista concedida al diario El País en España, María Corina Machado analizó el panorama político actual y los pasos necesarios para elecciones en Venezuela.

La dirigente política detalló su agenda internacional mientras coordina con aliados estratégicos el cronograma para concluir con sus actividades en el exterior.

Según sus declaraciones, su retorno a territorio venezolano ocurrirá pronto y será un factor clave para que la nueva etapa política fluya de manera adecuada bajo un esquema de coordinación internacional.

¿Cúando volverá a Venezuela?

Al ser consultada sobre su retorno al país, Machado aseguró que este ocurrirá "pronto", una vez que concluya las tareas que inició al salir del país en diciembre.

Su agenda actual incluye reuniones con jefes de Estado, inversionistas y acreedores para preparar la nueva etapa política.

Plazos para la consulta electoral

Machado explicó que la ejecución de unas elecciones requiere un tiempo técnico específico que no se puede ignorar. Según sus cálculos, el proceso toma aproximadamente 40 semanas a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque algunos sectores mencionan el año 2027 como fecha posible, la opositora subrayó la urgencia de iniciar los trámites de inmediato.

"Se puede comprimir algo, pero hay que ser serios. Lo importante es arrancar ya", expresó.

Consensos para el nuevo modelo

El plan de trabajo actual incluye la discusión de reformas estructurales para el sistema político. Machado manifestó su respaldo a propuestas como la eliminación de la reelección presidencial y el retorno a un sistema legislativo bicameral.

Además, la dirigente señaló que existe una disposición para avanzar en una transición negociada, siempre que los términos aseguren el respeto a la voluntad ciudadana y no resulten en un proceso sin garantías reales

Condiciones para el diálogo

Sobre la posibilidad de entablar conversaciones directas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la Machado no descartó el encuentro, pero aclaró que todo depende de los términos que se establezcan. Reiteró que existe disposición, tanto pública como privada, para avanzar.

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