Aerolínea Qatar Airways vuelve a Venezuela: fecha y ruta de vuelos

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Qatar Airways se convirtió en la primera aerolínea del Golfo en servir a Venezuela.

A partir del 22 de julio de 2026, Qatar Airways comenzará a operar dos vuelos semanales desde el Medio Oriente hacia las ciudades de Caracas y Bogotá.

¿Cuál será la frecuencia?

Doha (DOH) a Bogotá (BOG) – Vuelo QR783: Salida 07:30; Llegada 16:05

Bogotá (BOG) a Caracas (CCS) – Vuelo QR783: Salida 17:35; Llegada 20:40

Caracas (CCS) a Doha (DOH) – Vuelo QR783: Salida 22:40; Llegada 19:55

"Qatar Airways operará dos vuelos semanales a Caracas y Bogotá, mejorando aún más la conectividad hacia y desde las Américas. El horario de vuelos ha sido diseñado para proporcionar conexiones fluidas a través del Aeropuerto Internacional Hamad hacia mercados clave, incluidos Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos", se lee en el comunicado de la aerolínea.

Agregaron que esto ofrece a los pasajeros mayor flexibilidad y opciones de transferencia sin inconvenientes a través de la red global de Qatar Airways.

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