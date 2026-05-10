¿Cuál es el impacto de una reforma laboral para el cálculo de las prestaciones sociales? Esto dice el expresidente de Conindustria

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El expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, aseguró este domingo que se va a evaluar un nuevo método para calcular las prestaciones sociales de los trabajadores.

Durante una entrevista con Oscar Schémel en Análisis Situacional transmitido por Globovisión, Pisella destaca que el objetivo es "que nuestros trabajadores sepan cuanto tienen acumulado allí".

Calculo de prestaciones sociales

De acuerdo con las declaraciones de Pisella, al establecer un método de cálculo para las prestaciones sociales, se asegura que el trabajador sepa cuánto le toca por utilidades y por vacaciones, que "tenga certeza sobre sus ahorros".

En este sentido, resalta que por ello se habla de una modernización en la Ley Orgánica del Trabajo, haciendo incapié en que "no estamos hablando de eliminar las prestaciones sociales, estamos hablando de reformar el cálculo de las prestaciones".

Mejora de la economía venezolana

Respecto a la mesa de diálogo para los consesnsos laborales y sociales y la decisión de incrementar el ingreso mínimo integral a 240$, se hizo entre los sindicatos, los empresarios y el Estado.

Asimismo, resalta que el objetivo es garantizar que las utilidades y vacaciones representen un respaldo económico para el retiro del trabajador.

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