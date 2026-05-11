Conferencia Episcopal se pronuncia tras muerte de Víctor Hugo Quero: Expresamos nuestra consternación y dolor

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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un pronunciamiento oficial este domingo para manifestar su pesar ante la confirmación del fallecimiento de Víctor Quero Navas, quien se encontraba recluido en la cárcel de Rodeo I, luego de haber sido detenido el 3 de enero de 2025.

A través de un comunicado, la CEV instó a las instituciones de judiciales a actuar en el proceso de investigación, y subrayó la necesidad de que exista "transparencia, "autonomía e independencia".

Pidieron que se determinen las responsabilidades penales ante este caso, que es actualmente investigado por el Ministerio Público y que está bajo la petición de una investigación independiente por parte de la Defensoría del Pueblo.

Solidaridad con Carmen Navas

Asimismo, la CEV se solidarizó con Carmen Navas, madre de Quero Navas, de quien afirmó que "personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas" y cuya "incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo".

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Quero Navas permanecía recluido en el centro penitenciario El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. La institución indicó que fue trasladado a un centro hospitalario el 15 de julio de 2025 al presentar un cuadro de hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.

El comunicado oficial del ministerio detalló que el ciudadano falleció casi diez días después a causa de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público anunciaron investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias precisas del suceso y garantizar el cumplimiento de los protocolos legales.

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