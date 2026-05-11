BCV pronostica desaceleración de la inflación al cierre de mayo: estas son las cifras proyectadas

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El Banco Central de Venezuela (BCV) estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalizará el mes de mayo con una variación inferior al 10%.

La proyección oficial se fundamenta en los resultados obtenidos durante el cierre del mes anterior y en un plan de acción financiera inmediata que busca estabilizar el mercado interno.

En tal sentido, presidente encargado del organismo, Luis Pérez González, reportó una desaceleración significativa en el incremento de precios detectada en la segunda mitad de abril. Según el funcionario, los datos técnicos confirman que las medidas aplicadas por el Estado están cumpliendo su objetivo de frenar la inercia inflacionaria que ha afectado la economía nacional.

"Felizmente, nosotros podemos decir que las últimas dos semanas de abril fueron de un solo dígito", señaló en declaraciones recopiladas por El Universal.

Intervención fuerte en el mercado cambiario

Para respaldar estas metas, el BCV ejecutará una operación financiera de gran escala en el mercado de divisas durante la próxima semana. La medida contempla una inyección de capital que superará los 1.350 millones de dólares, lo que representa uno de los movimientos de moneda extranjera más amplios en lo que va de año.

Asimismo, el organismo pretende neutralizar cualquier presión especulativa que pueda alterar la paridad entre el bolívar y la divisa estadounidense, asegurando la liquidez necesaria para el funcionamiento regular del aparato productivo.

Retos para el segundo semestre de 2026

Por su parte, el economista Luis Oliveros identificó que la estabilidad del tipo de cambio durante el mes de abril fue el motor principal de esta reducción en el ritmo de la inflación. Oliveros sostiene que la contención del precio del dólar ha funcionado como un ancla para los costos de los productos y servicios en el país.

Sin embargo, el analista advierte sobre los retos operativos para el segundo semestre del año. El mantenimiento constante del flujo de dólares en el sistema será determinante para evitar retrocesos en los avances logrados. Según Oliveros, si la oferta de divisas disminuye, podrían generarse nuevos saltos cambiarios que impacten la inflación anualizada.

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