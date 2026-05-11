Inameh: prevén lluvias y chubascos en buena parte de Venezuela este 11 de Mayo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes 11 de mayo se esperan lluvias y chubascos en varias regiones de Venezuela, debido a la presencia de nubosidad y sistemas atmosféricos que continúan generando inestabilidad en buena parte del territorio nacional.

El organismo indicó que las precipitaciones podrían registrarse con intensidad variable durante distintas horas del día, especialmente en zonas del occidente y sur del país.

Regiones donde se esperan precipitaciones

Según el reporte meteorológico, algunas entidades venezolanas tendrán mayor probabilidad de lluvias durante la jornada. Entre las áreas más afectadas destacan estados ubicados en la región andina, los Llanos y el sur venezolano. Las autoridades mantienen seguimiento constante a la evolución de las condiciones climáticas.

Estados con mayor probabilidad de lluvias:

Zulia

Mérida

Táchira

Trujillo

Barinas

Apure

Amazonas

Bolívar

Delta Amacuro

El Inameh señaló que estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica aislada y ráfagas de viento en algunos sectores específicos.

Durante las primeras horas de la mañana se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del país. No obstante, el pronóstico indica que en horas de la tarde y la noche aumentará considerablemente la formación de nubosidad, lo que favorecerá la aparición de lluvias dispersas y chubascos en varias ciudades venezolanas.

En sectores de Miranda, La Guaira y Caracas también podrían registrarse precipitaciones aisladas, especialmente en zonas montañosas. Los expertos explicaron que el calentamiento diurno y la humedad presente en el ambiente contribuyen al desarrollo de estas condiciones meteorológicas.

Especialistas relacionan este panorama con el inicio de la temporada de ondas tropicales en el Atlántico, fenómeno climático que cada año incrementa las lluvias en Venezuela entre los meses de mayo y noviembre.

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