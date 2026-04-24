"Para acelerar lazos" EEUU crea el Centro de Información Empresarial de Venezuela: ¿De qué se encargará?

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de la Administración de Comercio Internacional (ITA), oficializó la apertura del Centro de Información Empresarial de Venezuela.

La creación de esta unidad técnica responde a la necesidad de establecer puentes directos entre el empresariado estadounidense y las demandas actuales en Venezuela. Según la ITA, la meta principal es «acelerar los lazos comerciales y apoyar la participación del sector privado estadounidense".

Para lograrlo, el centro operará como una plataforma de asesoría integral. Su labor consiste en procesar datos estratégicos y ofrecer herramientas logísticas a los exportadores.

La institución sostiene que, en el contexto económico vigente, "las empresas estadounidenses cuentan con nuevas oportunidades de exportación en Venezuela". En este sentido, la oficina identificará nichos de negocio y "conectará a las empresas estadounidenses con dichas oportunidades".

Asesoría en regulaciones y sanciones

Debido a la complejidad del marco legal que rige las transacciones entre ambos países, el centro priorizará la orientación normativa. A través de su portal digital, la organización detalló que brindará asistencia técnica para que los interesados logren "comprender las sanciones, los controles de exportación y la dinámica del mercado estadounidense".

Este soporte busca reducir las barreras informativas que limitan el flujo de bienes desde EE. UU. hacia puertos venezolanos, garantizando que las operaciones se realicen bajo el cumplimiento estricto de las leyes federales de control de exportaciones.

De acuerdo con datos suministrados por Amaru Liendo, presidente de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), el intercambio comercial entre ambos países registró una "caída significativa" durante 2025. Las cifras oficiales de la cámara indican que la disminución superó el 60% al compararse con el desempeño obtenido en 2024.

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