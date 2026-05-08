Plan de ahorro: tres recomendaciones del ministro de Energía Eléctrica a los hogares venezolanos

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En medio de las acciones para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, mencionó una serie de recomendaciones que combinadas permiten ahorrar energía en los hogares venezolanos.

Durante una entrevista en el programa "A Pulso" de Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario insistió en que el éxito de los planes técnicos del Gobierno depende en gran medida de un cambio real en los hábitos de consumo dentro de los hogares.

Plan de ahorro: tres recomendaciones del ministro de Energía Eléctrica

Para el ministro Alcalá, la suma de pequeñas acciones tiene el poder de generar un alivio inmediato a la red de distribución.

“Todos formamos parte de esta sociedad y todos podemos colaborar haciendo uso eficiente de la energía: apagando la luz, manteniendo el aire acondicionado a 22°C y desenchufar el cargador del celular. Todas esas acciones combinadas permiten ahorrar energía”, dijo.

El plan de ahorro no se limita a las familias. El ministro destacó que ya se han sostenido mesas de trabajo con representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) para coordinar medidas de gran escala.

La estrategia acordada con el sector industrial incluye el uso de autogeneración. Es decir, que las empresas activen sus plantas eléctricas propias durante las horas de mayor saturación del SEN.

Desde el pasado mes de marzo, desde el Ministerio de Energía Eléctrica se inició una gran campaña de ahorro energético.

Al respecto, explicaron cómo eliminar los vampiros eléctricos y para modificar comportamientos en el consumo, entre ellos el dejar encendido un aparato para alargar su vida útil, ya que los aparatos están diseñados para soportar el ciclo de encendido y apagado.

Otro factor fundamental es utilizar regletas con interruptores y reguladores de energía; esto permite conectar varios equipos al mismo tiempo y apagarlos cuando no se estén usando.

Los reguladores se usan en equipos de mayor consumo (neveras o congeladores) y permiten mantener un consumo controlado, al tiempo que protegen el equipo.

Eliminar a los vampiros eléctricos en los hogares y lugares de trabajo radica en la formación sobre el uso consciente de la energía eléctrica, se precisó en una NDP.

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