Platos venezolanos que son Patrimonio Cultural: la hallaca inicia su camino ante la Unesco

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Lo que comenzó como un sueño técnico en 2019 hoy se transforma en una realidad que protege nuestra identidad frente al mundo. Tras el éxito del Casabe en 2024, ahora es el turno de la "reina de la Navidad" y la "reina del desayuno". La Hallaca.

El ministro de Cultura, Raúl Cazal, acaba de firmar el expediente oficial que ya viaja hacia París.

La hallaca no es solo una receta; el documento elaborado por el equipo de Benito Yrady describe la hallaca como un proceso social de unión familiar, selección de ingredientes y saberes ancestrales.

Postulada formalmente este 2026 para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Arepa

Nuestra compañera de cada mañana también está en la fila de la UNESCO.

Venezuela entregó un expediente robusto con registros audiovisuales y fotográficos que demuestran que la arepa es el corazón de la dieta del venezolano, sin importar la región.

No hay que olvidar que en diciembre de 2024, el Casabe ya alcanzó la gloria máxima.

Fue una postulación conjunta con Cuba, República Dominicana, Haití y Honduras. Se reconoció el esfuerzo milenario de transformar la yuca amarga en el pan de la selva.

Los 6 tesoros venezolanos con protección jurídica

Antes de llegar a la UNESCO, estos platos fueron blindados internamente por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), para evitar "apropiaciones" internacionales:

La Arepa Certificado 000009 Soberanía alimentaria diaria.

El Casabe Registro 000037 Herencia indígena y resistencia.

La Hallaca Registro A00026 Simbolismo de unión familiar y mestizaje.

Pabellón Criollo Registro A00034 La esencia de nuestra historia en un plato.

La Cachapa Registro 000657 El dulzor del maíz tierno venezolano.

Dulce de Lechosa Registro 000212 Tradición repostera de nuestras abuelas.

Esta protección jurídica (iniciada por chefs como Alexander Varón y Juan José Hassan) permite que, ante cualquier disputa internacional sobre el origen de estos platos, Venezuela tenga certificados legales que datan de hace años.

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