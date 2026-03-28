Pronóstico de Inameh para el 28 y 29 de marzo: en estas zonas se esperan lluvias intensas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó este viernes pronóstico climático para este fin de semana en todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el organismo prevé un aumento de la humedad y la formación de núcleos nubosos que afectarán la visibilidad y generarán precipitaciones en diversas entidades durante los próximos días.

El organismo señaló que las condiciones meteorológicas variarán según la zona geográfica, presentando mayor actividad en el sur y occidente del país.

Regiones con pronóstico de precipitaciones constantes

El boletín meteorológico destacó que se estima que durante este fin de semana prevalezca cielo de parcial a nublado con precipitaciones de intensidad variable en estados como Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el territorio de la Guayana Esequiba.

El patrón de inestabilidad climática se extenderá hacia el occidente del país, abarcando las entidades que conforman los Andes, el estado Zulia, los llanos occidentales y la zona denominada Centro Occidente. En estas localidades, las lluvias tendrán fuerzas distintas a lo largo de la jornada, pudiendo presentarse ráfagas breves o lloviznas prolongadas.

Factores detrás de la inestabilidad climática

El boletín señaló que las condiciones atmosféricas originadas por la actividad de la zona de convergencia intertropical con incidencia en el extremo sur del país.

A este fenómeno principal se le suma el flujo constante de los vientos Alisios, los cuales transportan humedad desde el océano hacia las costas y toda la franja norte del territorio, indicó Inameh. Estos elementos naturales son reforzados por la divergencia del viento en las capas más altas de la atmósfera y por efectos convectivos locales, que facilitan el ascenso de aire cálido y la posterior formación de nubes de lluvia.

Para los habitantes de la zona central, el reporte meteorológico anticipa un escenario con lluvias de menor escala. Se prevé que el impacto de la nubosidad sea más notorio durante las primeras horas de la mañana y nuevamente al finalizar la tarde.

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