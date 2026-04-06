PSUV y la Coalición Sindical llaman a marchar en Caracas este 9 de abril: detalles

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El próximo jueves 9 de abril habrá dos movilizaciones en Caracas, una de ellas convocada por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y una segunda por la Coalición Sindical Nacional.

Las dos movilizaciones coincidirán en las calles de la capital y el resto del país, planteando la celebración de un hito legal por parte del oficialismo y la exigencia de mejoras salariales por parte de la clase trabajadora.

El PSUV celebra 20 años de Poder Popular

Este lunes 6 de abril, Cabello convocó a una "gran marcha" nacional para conmemorar las dos décadas de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Al respecto, enfatizó que la movilización busca reivindicar la "democracia participativa y protagónica" y enviar un mensaje de paz. "Consejos Comunales a la calle por el trabajo y la tranquilidad", expresó el dirigente durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

Coalición Sindical exige aumento inmediato

Por otra parte, la Coalición Sindical Nacional ratificó su llamado a una protesta de trabajadores, jubilados y pensionados.

El vocero José Patines informó que la concentración principal será en Plaza Venezuela, con el objetivo de marchar hacia las adyacencias del Palacio de Miraflores.

La exigencia central es un aumento salarial urgente y la dignificación de las condiciones laborales ante la crisis económica que atraviesa el país este 2026.

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