Nuevo giro en el petróleo pone a Venezuela en el foco del mercado internacional: de qué trata

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La petrolera india Reliance Industries ha retomado la compra directa de petróleo venezolano a la estatal Pdvsa, según reportes basados en documentos internos y datos de seguimiento marítimo.

La operación contempla un cargamento de aproximadamente 2 millones de barriles de crudo pesado, lo que marca un movimiento relevante dentro del mercado energético internacional.

Este nuevo envío representa un cambio importante en la estrategia comercial de la empresa india, ya que anteriormente las adquisiciones de petróleo venezolano se realizaban principalmente a través de intermediarios y grandes comercializadoras.

Ahora, el vínculo directo con Pdvsa sugiere una mayor cercanía operativa entre ambas partes, según informa el medio Alberto News.

El regreso de compras directas también apunta a una posible reconfiguración en los flujos del comercio petrolero mundial. India, como uno de los principales importadores de energía, ha venido ajustando su estrategia para reducir riesgos de dependencia de proveedores específicos.

En este escenario, Venezuela vuelve a posicionarse como un actor relevante dentro del suministro de crudo pesado, especialmente en mercados que buscan precios más competitivos y contratos directos.

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