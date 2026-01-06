Relatos de venezolanos afectados por los bombardeos de EEUU: Quedamos damnificados

Suscríbete a nuestros canales

El descanso de los ciudadanos en la Gran Caracas y el estado Aragua se vio perturbado alrededor de las 2:00 de la madrugada del pasado sábado 3 de enero.

El sonido ensordecedor de las aeronaves fue el preámbulo de una serie de explosiones provocadas por un ataque a gran escala de los Estados Unidos, como parte de la operación militar para la captura de Nicolás Maduro.

Según reportes del Diario As, el ataque afectó severamente diversas zonas residenciales y barrios populares, donde muchas familias quedaron en la penumbra tras la interrupción del servicio eléctrico, mientras que numerosas viviendas sufrieron daños estructurales graves o quedaron totalmente destruidas por el impacto de los proyectiles dirigidos a objetivos estratégicos y antenas de comunicación.

Los testimonios de los sobrevivientes reflejan el horror vivido, Jonatan Mallora, un conductor de mototaxi y cuya vivienda fue alcanzada por el bombardeo, relató con angustia que el ataque “casi mata a mis hijos” y denunció que su familia ha quedado damnificada.

“Espero la pronta reacción del gobierno para que ayuden a mi familia”, expresó.

En otra zona afectada, Ángel Álvarez, trabajador independiente, describió la experiencia como "horrible" y relató que las explosiones comenzaron de forma repentina, obligando a un desalojo de emergencia. .

“Cuando volvimos, vimos los daños ocasionados. Estamos vivos de milagro”, dijo Álvarez.