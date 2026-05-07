Revisarán los casos de 6.000 reclusas para otorgarles libertad: declaración

Suscríbete a nuestros canales

Una segunda mesa de trabajo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, fue instalada con el objetivo de analizar las causas de aproximadamente 6.000 mujeres privadas de libertad en Venezuela.

La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Yelitze Santaella, informó a la prensa que la revisión abarca tanto a mujeres que ya tienen una sentencia firme como a aquellas que se encuentran en pleno proceso judicial. La fincionmaria señaló que se centrarán en las internas que han cumplido el 50% de su condena, lo que las hace candidatas para optar por diversos beneficios procesales.

"Hay también otras medidas privativas de libertad que también se están discutiendo en la mesa y que pueden ser propuestas para la presidenta”, señaló Santaella.

Alcance nacional y participación técnica

Aunque las reuniones se llevan a cabo en Miranda, la revisión incluye expedientes de centros penitenciarios de todo el país, como La Crisálida, también situado en Los Teques. En el proceso participa la Comisión para la Paz y Convivencia Democrática, que cuenta con la presencia de representantes del sector opositor y defensoras de derechos humanos como María Verdeal y Gloria Pino.

"Vamos a estar debatiendo todos estos casos, cuántas mujeres tenemos privadas de libertad, que son aproximadamente... Se está hablando de unas 6.000 mujeres, algunas ya con penas, otras pues en el proceso", agregó Santaella.

Definición de competencias legales

En relación con los casos de carácter político y la posibilidad de una amnistía, Santaella puntualizó que su despacho no tiene atribuciones sobre estos temas. La funcionaria reiteró que esa responsabilidad recae sobre la comisión legislativa presente en la mesa, integrada por figuras como el diputado Jorge Arreaza.

“No nos corresponde hablar de amnistía”, enfatizó la ministra, quien añadió respecto a la competencia parlamentaria: "Son ellos quienes tienen la responsabilidad y en la mesa y en el debate veremos si algún caso se le puede aplicar la ley de amnistía".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube