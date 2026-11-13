SNTP rechaza reforma de la Ley contra el Odio y exige su derogación: Las multas asfixian al periodismo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela rechazó este jueves el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio que actualmente discute la Asamblea Nacional (AN), al considerar que las multas y sanciones contempladas continúan representando una amenaza directa para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

A través de un comunicado, el gremio periodístico reiteró su exigencia al Parlamento para que derogue en su totalidad la normativa aprobada originalmente en 2017, argumentando que la simple eliminación de las penas de cárcel resulta insuficiente para garantizar garantías reales al gremio.

Sanciones económicas que ponen en riesgo a los medios

El SNTP alertó que el texto en discusión —que ya superó su primera aprobación en el Parlamento— mantiene castigos severos que vulneran la estabilidad financiera de los profesionales de la comunicación:

Multas desproporcionadas: se fijan penalizaciones de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia (montos calculados entre 500 y 10.000 euros).

Trabajos comunitarios: se imponen jornadas de servicio y programas educativos obligatorios de entre 200 y 600 horas.

"Estas sanciones pueden comprometer el patrimonio de periodistas independientes y la continuidad de medios de comunicación", advirtió el sindicato, destacando además que el temor a investigaciones y fiscalizaciones condiciona las líneas editoriales, fomenta la autocensura y ahuyenta a las fuentes informativas.

Cuestionan la necesidad del marco legal

El gremio también cuestionó la necesidad de mantener activa una ley de esta naturaleza, recordando que el ordenamiento jurídico venezolano ya cuenta con disposiciones legales ordinarias dirigidas a prevenir y castigar la discriminación y la violencia, por lo que la legislación especial mantiene un carácter intimidatorio.

Cifras del propio SNTP indican que hasta enero de este año se contabilizaban 40 casos de periodistas presos o judicializados, de los cuales 28 estaban directamente relacionados con imputaciones sustentadas en esta ley.

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