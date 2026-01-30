Trump invita a otros países a participar en la producción petrolera en Venezuela: Comenzarán muy pronto

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la apertura de proyectos de producción petrolera en Venezuela a la participación de países de todo el mundo.

Durante la firma de nuevas órdenes ejecutivas en la Oficina Oval, el mandatario estadounidense confirmó el interés de su administración por revitalizar la industria energética venezolana mediante la inversión extranjera.

“En cuanto a la situación en Venezuela, el liderazgo está muy bien. Estamos muy contentos. Nos llevamos muy bien. Estamos invitando a países de todo el mundo. Comenzarán a aceptar petróleo muy pronto”, dijo Trump.

Nuevo marco legal para la empresa privada

La convocatoria se produce un día después de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que modifica el funcionamiento del sector. La normativa permitirá que las compañías privadas asuman la gestión total de la producción y venta de crudo.

Bajo este esquema, las empresas extranjeras operarán a su propio costo y riesgo, una vez que se prueben sus planes de negocio. Este cambio legal también contempla la posibilidad de reducir las regalías pagadas al Estado venezolano.

Reactivación de vuelos comerciales entre Venezuela y EEUU

En materia de transporte, se ordenó a reapertura del espacio aéreo para vuelos comerciales entre ambos países. Esta decisión se tomó tras una comunicación directa entre el presidente Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta encargada de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, afirmó el mandatario ante su gabinete.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) procedió a retirar cuatro avisos para misiones aéreas (NOTAM) que restringían el tránsito en el Caribe, afectando específicamente a Venezuela, Curazao, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. El secretario de Transportes, Sean Duffy, ratificó que su departamento está "despejando el camino" para retomar la conectividad aérea.

