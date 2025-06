Venezolana repatriada pide a Estados Unidos que también deporten a su hija de seis años: su esposo fue expulsado a El Salvador

Suscríbete a nuestros canales

Orfreylimar Peña, madre venezolana de una niña migrante, pidió al Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que deporten a su hija de seis años que quedó bajo el cuidado de su abuela en ese país.

Afirmó que tanto ella como su esposo fueron deportados en marzo, pero en el grupo que iba su pareja fue enviado a El Salvador y ella repatriada a Venezuela, refiere Unión Radio.

“Es una niña menor de edad, no tiene pasaporte y no he tenido cómo traerla. La abuela también está allá y está muy triste por la situación de su hijo. Está destrozada, no sabe qué hacer. Les pido por favor que me ayuden con la libertad de mi esposo y la llegada de mi hija”, expresó Peña.

Con respecto a la deportación de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, familiares aseguraron que hasta el momento no tienen respuesta por parte de este país con relación al estatus de sus parientes.

“Se los llevaron sin tener ningún cargo, como escogidos. Queremos por favor que nos ayuden, tenemos 80 días en esta lucha y queremos libertad para nuestros hijos”, relató Coromoto Herrera de Mogollón.

Destacaron que muchos han tenido complicaciones de salud como consecuencia de la incertidumbre de no saber en dónde están sus seres queridos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube