Venezuela protesta las declaraciones de Guterrez: Reflejan el deterioro de la Secretaría General de la ONU

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Venezuela emitió la noche de este lunes 11 de mayo, un comunicado de protesta sobre las recientes declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterrez, sobre el Estado venezolano.

"Nunca antes las Naciones Unidas había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo", refiere la misiva.

Venezuela considera que las declaraciones de Guterrez "contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe, establecidos en la carta de Naciones Unidas".

“Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral”.

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