Tito Lopez explica cada cuánto el sector industrial revisa la remuneración de sus trabajadores

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El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, se pronunció sobre el panorama laboral y económico del país, destacando el proceso de revisión de la Ley Orgánica del Trabajo anunciado recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

López informó que un equipo multidisciplinario ya se encuentra trabajando en la reforma de la normativa laboral. Valoró positivamente la metodología aplicada, señalando que se han logrado avances significativos gracias a la inclusión de diversos actores.

“Se han logrado pasos positivos porque ahora son reuniones donde participan el sector privado, el sector público y los representantes del sector obrero”, acotó el representante industrial.

Frecuencia de ajustes y niveles salariales

Al ser consultado sobre la dinámica interna de las empresas, el presidente de Conindustria reveló la periodicidad con la que el gremio evalúa los ingresos de su personal para mantener la competitividad y el bienestar del trabajador.

“En el sector industrial privado estamos revisando todo lo que corresponde a remuneraciones. Creo que se están revisando trimestralmente”, comentó López.

Sobre los montos actuales, destacó que el sector privado se mantiene por encima del ingreso mínimo integral:

Sector Industrial (base): Pagaba sobre los US$ 270 mensuales al cierre de 2025.

Técnicos/Gerentes medios: Remuneraciones promedio de US$ 500.

Gerentes de primera línea: Ingresos superiores a los US$ 1.100.

López fue enfático en que las empresas deben adaptarse a los nuevos estándares: “El que no llegue ahorita a los niveles de 240 dólares, va a tener que hacer revisión en este caso”.

Proyecciones positivas para 2026

A pesar de insistir en la necesidad de continuar desmontando las sanciones internacionales para potenciar la producción petrolera, el empresario manifestó su optimismo respecto al rumbo económico del país.

“Este año 2026, estoy totalmente seguro que vamos a tener un año de recuperación económica versus el 2025. Nosotros hablamos de una recuperación productiva de 12,7%”, afianzó.

Finalmente, puntualizó que el próximo miércoles se darán a conocer los resultados oficiales del primer trimestre del año, los cuales espera que arrojen cifras positivas que confirmen que el sector industrial va "por buen camino".