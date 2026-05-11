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Este lunes 11 de mayo se registró la llegada de un nuevo vuelo de repatriación con un grupo de migrantes procedentes de Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU).

Los venezolanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", en el estado La Guaira, según el reporte oficial de las autoridades.

Se trata del vuelo número 143 del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, con un total de 166 ciudadanos venezolanos a bordo.

Llega un nuevo grupo de migrantes procedentes de Florida este 11 de mayo

El grupo integró 129 hombres, 22 mujeres, un adolescente y 14 menores de edad.

Desde su llegada, los ciudadanos contaron con un despliegue preventivo coordinado por diversos órganos de seguridad ciudadana.

En este sentido, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) supervisaron cada fase del desembarque, garantizando un proceso ordenado.

Tras completar el tránsito por el túnel migratorio, los connacionales recibieron atención personalizada por parte de personal calificado.

De acuerdo con el reporte, durante esta fase, las autoridades realizaron entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales para priorizar el bienestar físico y emocional de cada integrante del vuelo.

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