¿Venezuela como el estado 51? Delcy Rodríguez responde a declaraciones de Trump

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien asomó públicamente que su administración considera "seriamente" la posibilidad de anexar al país como el estado número 51 de la Unión Americana.

Desde La Haya, Países Bajos, Rodríguez descartó de plano cualquier escenario que vulnere la soberanía territorial y la autodeterminación de la nación.

Al ser consultada por los medios de comunicación sobre los polémicos comentarios del jefe de Estado norteamericano, la presidenta encargada enfatizó el arraigo independentista de la población venezolana.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, sentenció Rodríguez de forma tajante.

Asimismo, la mandataria interina recordó el peso histórico de la República y la lucha de sus próceres para consolidarse como un territorio autónomo: “Nuestra historia ha sido construida por la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida para hacer de Venezuela no una colonia, sino un país libre”, puntualizó.

La idea del "Estado 51"

Las reacciones de la mandataria venezolana surgen horas después de que se hicieran virales las declaraciones del presidente Donald Trump, donde sugirió la posibilidad de incorporar a Venezuela a la federación norteamericana debido a su gigantesco potencial de recursos naturales.

Si bien Trump ya había bromeado previamente con esta idea en marzo de 2026, sus más recientes comentarios a periodistas de la cadena Fox escalaron el debate diplomático en la región.

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