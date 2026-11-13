Venezuela y Aruba evalúan mecanismos para fortalecer su cooperación en estas áreas clave

Autoridades del estado venezolano de Falcón y el ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario de Aruba, Geoffrey Brian Wever, sostuvieron una reunión de trabajo para analizar mecanismos que impulsen el flujo comercial y optimicen las conexiones marítimas y aéreas entre ambos territorios.

En las mesas de diálogo participó el ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario de Aruba, Geoffrey Brian Wever, junto a delegados de Falcón. Se revisaron propuestas dirigidas a agilizar el tránsito en puertos y aeropuertos, con el fin de facilitar las operaciones logísticas entre Venezuela y la isla caribeña.

Durante la reunión, el Ejecutivo regional de Falcón planteó la meta de equilibrar el flujo de exportaciones e importaciones bilaterales. Para lograr este objetivo, las autoridades locales indicaron que priorizarán el impulso a la producción interna del estado, buscando generar una dinámica económica recíproca que beneficie a los sectores productivos de ambos territorios.

Articulación diplomática con las islas "ABC"

El gobierno regional atribuyó los avances de esta agenda a la gestión diplomática realizada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela y la Embajada del Reino de los Países Bajos. Ambas instancias facilitaron la coordinación institucional necesaria para reactivar y formalizar los canales de cooperación entre Falcón y las islas que integran el grupo ABC (Aruba, Bonaire y Curazao).

Acuerdos patrimoniales rumbo a los 500 años de Coro

De forma paralela a los temas económicos, la comitiva venezolana sostuvo una sesión técnica con la directiva del Archivo Histórico de Aruba. En este encuentro, los participantes establecieron líneas de trabajo para la preservación y difusión del acervo documental y arqueológico compartido entre la región occidental venezolana y la isla.

Estos convenios culturales forman parte de la programación previa a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Coro.

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