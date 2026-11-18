Con el propósito de dinamizar el intercambio comercial, turístico y de rutas aéreas entre Caracas y Lisboa, el embajador venezolano en Portugal, Juan Carlos Fernandes Juárez, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de la aerolínea TAP Air Portugal, Luís Rodrigues.

​Según detalló la sede diplomática de Venezuela en la capital lusa a través de un mensaje difundido en su perfil oficial de Instagram, la jornada sirvió para intercambiar planteamientos estratégicos y detectar áreas de interés mutuo dentro de la industria aeronáutica.

Durante la cita, ambas partes coincidieron en su voluntad de impulsar iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer el sector aéreo y los lazos económicos bilaterales.

​Inicio de gestión diplomática en Lisboa

​Este acercamiento con la principal línea aérea portuguesa se concreta apenas 48 horas después de que Fernandes Juárez formalizara el inicio de su misión ante el Estado luso.

El diplomático entregó el lunes sus Cartas Credenciales al presidente de Portugal, António José Seguro, en un acto protocolar celebrado en el Palacio de Belém, sede oficial de la Presidencia de la República.

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