Abonan pago de evaluaciones a este grupo de funcionarios públicos

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El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) inició este martes la gestión de pagos correspondientes a diversos beneficios contractuales para su personal.

Según informó la cuenta informativa @gremio_educativo, se está haciendo efectivo el pago correspondiente a las evaluaciones dirigido específicamente al personal administrativo y obrero de dicha institución, cuyo monto no ha sido reflejado hasta el momento.

Detalles de las últimas asignaciones

El reciente anuncio se suma a la jornada de pagos que comenzó el pasado 25 de marzo. Durante este ciclo, el Ministerio ha procedido con la cancelación de la nómina ordinaria y otros beneficios legales. Los montos y conceptos liquidados para el personal docente, administrativo y obrero incluyen:

Cestaticket: Bs 17.450.

Segunda quincena: Pago correspondiente al cierre del mes en curso.

Bonificaciones adicionales: Asignaciones por conceptos de becas y servicio de guardería.

La activación de estos pagos busca cubrir los compromisos económicos pendientes con los trabajadores del sector educativo nacional para el primer trimestre del año 2026.

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