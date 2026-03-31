Actividades

Semana Santa 2026: Caracas ofrecerá estas actividades gratuitas para niños

La agenda también integrará disciplinas creativas y espectáculos de entretenimiento visual

Por Jerald Jimenez
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 07:00 pm
Semana Santa 2026: Caracas ofrecerá estas actividades gratuitas para niños
Foto: Referencial

El Gobierno de Caracas se prepara para protagonizar una jornada de recreación dirigida a niños en la capital venezolana, específicamente en Paseo Los Próceres durante el asueto de Semana Santa.

El evento se realizará el próximo Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en una programación diseñada para toda la familia.

Despliegue de atracciones 

Las actividades contará con múltiples estaciones de movimiento y destreza física distribuidas a lo largo del paseo. Los asistentes podrán acceder a:

  • Tirolinas.

  • Atracciones inflables.

  • Trampolines..

  • Piscinas.

  • Campeonato de dominó.

  • Rompe coco.

Actividades artísticas y culturales

La agenda de estos dos días también integra disciplinas creativas y espectáculos de entretenimiento visual. La oferta cultural incluye:

  • Pintadedos.

  • Pinta caritas.

  • Globo magia.

  • Shows y música en vivo.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América