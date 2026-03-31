Semana Santa 2026: Caracas ofrecerá estas actividades gratuitas para niños

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El Gobierno de Caracas se prepara para protagonizar una jornada de recreación dirigida a niños en la capital venezolana, específicamente en Paseo Los Próceres durante el asueto de Semana Santa.

El evento se realizará el próximo Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en una programación diseñada para toda la familia.

Despliegue de atracciones

Las actividades contará con múltiples estaciones de movimiento y destreza física distribuidas a lo largo del paseo. Los asistentes podrán acceder a:

Tirolinas.

Atracciones inflables.

Trampolines. .

Piscinas.

Campeonato de dominó.

Rompe coco.

Actividades artísticas y culturales

La agenda de estos dos días también integra disciplinas creativas y espectáculos de entretenimiento visual. La oferta cultural incluye:

Pintadedos.

Pinta caritas.

Globo magia.

Shows y música en vivo.

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