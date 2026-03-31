Semana Santa 2026: conozca los precios del pescado en mercados populares de La Guaira

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Durante la Semana Santa, el pescado es el protagonista de los almuerzos, posicionándose como la proteína más demandada de la temporada por temas de creencias.

Ante este escenario, la oferta de especies y los costos varían significativamente en los comercios del estado La Guaira. Siendo así la cojinua uno de los más buscados por su precio.

El equipo de 2001 realizó un recorrido por el litoral central para verificar los precios actuales y las opciones disponibles para esta Semana Santa.

¿Cuál es el costo del pescado en el mercado El Mosquero?

En el Mercado Municipal El Mosquero, la oferta de frutos del mar es amplia y la mayoría de los establecimientos marcan sus precios en moneda nacional, no obstante, algunos los reflejan en dólares.

La opción más accesible, y a su vez la más buscada, es la cojinua. En bolívares se pueden encontrar entre Bs. 2800 y Bs. 3000. Los puestos que reflejan los precios en dólares lo indican en $ 5 y $ 5.5 el kilo.

Hay otras especies como el corocoro y el roncador, que el kilo está entre los 5.5 y 7 dólares.

En cuanto a cortes selectos y pescados "más finos", el dorado entero cuesta 4.900 bolívares el kilo, mientras que en ruedo su valor es de 6.900 bolívares.

Por otra parte, el pargo, otro de los favoritos por su favor, se encuentra en El Mosquero desde los $ 11 hasta los $ 15. También hay en presentaciones más pequeñas, conocidas como "parguitos" por 10 dólares.

Todos los precios expresados en dólares se cotizan de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Dónde más conseguir pescado en La Guaira?

En el sector La Zorra, en Catia La Mar, los vendedores comparten que allí también lo más buscado es la cojinua, junto al roncador, por ser los pescados a mejor precio.

El kilo lo puede conseguir desde los 2.500 bolívares.

También indicaron que los clientes suelen llevarse hasta dos kilos de pescado, lo que alcanza para los almuerzos del Jueves y Viernes Santo.

Feria de pescado en Caracas

El Mercado Municipal de Coche, en Caracas, también es un punto para encontrar el pescado de Semana Santa.

Los precios van desde los 2000 bolívares para cojinua, roncador, corocoro, tajali, que son los más llevados en este mercado según los pescadores, debido a que son de los pescados más baratos.

Con respecto a la oferta de mariscos, la pepitona, el mejillón y el guacuco está entre los 2000 y 2.500 bolívares.

Cabe destacar que la tradición de comer pescado en Semana Santa se debe a que es un plato en reemplazo de la carne roja, que se asocia a banquetes y celebraciones.

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