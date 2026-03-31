Limosnas de Semana Santa: ¿Zelle y pago móvil reemplazan la ofrenda tradicional en Venezuela?

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Durante la Semana Santa en Venezuela, las iglesias reflejan un cambio importante en la forma de recibir donaciones.

La tradicional limosna en efectivo puede ser sustituida por métodos digitales como pago móvil, transferencias y plataformas internacionales como Zelle.

Esta adaptación responde a la realidad económica del país y a la necesidad de facilitar la participación de los fieles.

A pesar de estos cambios, la finalidad de la limosna no ha variado. Las donaciones continúan destinadas al mantenimiento de las iglesias y al apoyo de obras sociales, incluyendo la ayuda a personas en situación vulnerable.

El método de pago pasa a un segundo plano, mientras que la intención solidaria sigue siendo el elemento central dentro de la práctica religiosa.

Significado espiritual de la práctica

La limosna es una tradición profundamente arraigada en la fe cristiana y está vinculada a la caridad. No solo implica dar dinero, sino también compartir con quienes más lo necesitan. De acuerdo con la enseñanza católica, este acto representa una expresión concreta de amor al prójimo y un compromiso con la justicia social.

Durante la Cuaresma y la Semana Santa, la limosna cobra un valor especial al estar acompañada de la oración y el ayuno. En este contexto, los fieles son llamados a reflexionar y actuar con mayor generosidad.

De esta manera, la digitalización no sustituye el significado de la limosna, sino que ofrece nuevas formas de cumplir con este compromiso religioso.

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