Misas de Semana Santa 2026 en Baruta: así queda el cronograma parroquial

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La Alcaldía de Baruta presentó el cronograma oficial de misas y actividades religiosas correspondientes a la Semana Santa 2026, con el propósito de facilitar la participación de la comunidad católica en estas fechas de gran significado espiritual.

La programación abarca desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, periodo que comprende las principales celebraciones litúrgicas del calendario cristiano.

Esta iniciativa busca orientar a los fieles del municipio para que puedan planificar su asistencia a las distintas iglesias, tomando en cuenta factores como la cercanía y comodidad.

Programación disponible en distintas parroquias

Las iglesias del municipio han preparado una agenda variada que incluye misas, actos litúrgicos y otras actividades tradicionales propias de la Semana Mayor. Cada parroquia adaptó su cronograma para atender a los feligreses durante toda la semana.

Fechas clave de la Semana Santa

El cronograma contempla los días más importantes de la tradición cristiana, que marcan el desarrollo de las ceremonias religiosas en Baruta.

Domingo de Ramos: inicio de la programación

Días santos intermedios con actividades litúrgicas

Jueves y Viernes Santo como jornadas centrales

Sábado Santo como preparación espiritual

Domingo de Pascua como cierre de la celebración

La diversidad de horarios y templos facilita que un mayor número de personas pueda participar sin inconvenientes. Además, se recomienda a los feligreses planificar su asistencia con antelación para aprovechar al máximo la programación disponible en el municipio.

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes para la comunidad católica en Venezuela. En Baruta, esta tradición se mantiene viva gracias a la participación activa de los ciudadanos y al compromiso de las autoridades en apoyar las actividades religiosas.

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