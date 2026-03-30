Venta de pescado en Semana Santa: conoce los precios actualizados en el Mercado de Coche

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Durante esta temporada de Semana Santa 2026, que se está celebrando desde el domingo 29 de marzo al sábado 4 de abril, la venta de pescado se convierte en una de las actividades comerciales más importantes en Venezuela, especialmente en Caracas, donde los consumidores buscan alternativas tradicionales para sustituir la carne roja.

En este contexto, el conocido mercado capitalino mantiene su dinamismo con una amplia oferta de productos del mar y precios actualizados por kilo.

Variedad de pescados en el Mercado de Coche disponibles en la temporada

Los compradores pueden encontrar una amplia gama de opciones, tanto frescas como saladas, con precios que varían según el tipo de producto. Entre los más demandados destacan especies populares en la mesa venezolana durante estas fechas religiosas.

Principales precios por kilo:

Cojinúa: 2.500 Bs

Pargo: 4.500 Bs

Roncador: 2.500 Bs

Coro coro: 1.400 Bs

Bocachico: 1.500 Bs

Mojarra: 1.200 Bs

Tajalí: 2.300 Bs

Atún: 4.500 Bs

Opciones procesadas y pescado salado

Bandeja de filete: 3.000 Bs

Pescado salado: 4.000 Bs

Sardina (saedina): entre 600 y 800 Bs

Estas alternativas permiten a los consumidores ajustar su presupuesto sin dejar de cumplir con las tradiciones gastronómicas de la temporada, según los datos reportados por Ezequiel Barbieri.

El movimiento comercial en estos días suele aumentar considerablemente debido a la tradición religiosa que impulsa el consumo de pescado.

Comerciantes reportan mayor afluencia de compradores en comparación con semanas regulares, lo que dinamiza la economía local y favorece la rotación del producto.

Horarios de atención durante Semana Santa en el Mercado de Coche

Uno de los datos relevantes para los compradores es que el centro de ventas mantendrá su horario regular, incluyendo actividades durante jueves y viernes santo, días en los que muchos comercios suelen cerrar en otras zonas del país.

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